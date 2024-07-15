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Обрекут детей на несчастье и одиночество: с этими именами у них не будет ангелов-хранителей

Обрекут детей на несчастье и одиночество: с этими именами у них не будет ангелов-хранителей

Обрекут детей на несчастье и одиночество: с этими именами у них не будет ангелов-хранителей Евгения КомароваВ исторических архивах российской культуры сохранены удивительные детали о выборе имени для новорожденных в сельской глубинке.

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