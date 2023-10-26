Губернатор Кондратьев: дотации муниципалитетам Кубани увеличат вдвое

КРАСНОДАР, 26 октября, ФедералПресс. Доходная часть бюджета Краснодарского края в 2023 года увеличена на 34,5 млрд рублей: это позволит дополнительно выделить 1,4 млрд муниципалитетам, заявил на сессии Заксобрания губернатор Вениамин Кондратьев.
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