Царьград

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Какой штраф заплатят жители Курганской области за сбитых на дорогах животных

Какой штраф заплатят жители Курганской области за сбитых на дорогах животных

Только в сентябре-октябре в Зауралье случилось 27 ДТП, в которых погибли лоси, косули, кабаны.Жителям Курганской области, виновным в дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли дикие животные, напомнили об обязательной уплате штрафов.

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