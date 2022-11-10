Какой штраф заплатят жители Курганской области за сбитых на дорогах животных

Только в сентябре-октябре в Зауралье случилось 27 ДТП, в которых погибли лоси, косули, кабаны.Жителям Курганской области, виновным в дорожно-транспортных происшествиях, в которых погибли дикие животные, напомнили об обязательной уплате штрафов.