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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Енисей» подписал 28-летнего форварда Джордана Такера

« Енисей » сообщил о приобретении форвард Джордана Такера (28 лет, 201 см). Такер не был выбран на драфте-2020 НБА и пытался пробиться в турнир через G-лигу, однако не добился успеха.

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