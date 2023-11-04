Шойгу заявил, что разведка эффективно действует в ходе спецоперации

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником, отметив, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
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