В Бурятии к 2036 году построят завод по производству автомобилей

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано инвестиционное соглашение о строительстве автозавода в Улан-Удэ, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Путин поздравил р...
- Путин поздравил р...
- SI PNAS: правое полу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым