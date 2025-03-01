Трамп «умыл руки»: что ждет Украину после скандала с Зеленским

Перепалка в Белом доме президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с главой киевского режима Владимиром Зеленским стала «пиар-акцией», которая позволит американским руководителям снять с себя всякие моральные обязательства делать комплименты в адрес Украины.