Трамп «умыл руки»: что ждет Украину после скандала с Зеленским

Перепалка в Белом доме президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с главой киевского режима Владимиром Зеленским стала «пиар-акцией», которая позволит американским руководителям снять с себя всякие моральные обязательства делать комплименты в адрес Украины.
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