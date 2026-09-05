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Царьград

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Импорт мороженого из России в США в июле вырос в 2,4 раза

Импорт мороженого из России в США в июле вырос в 2,4 раза

В июле 2026 года поставки российского мороженого в США достигли 107,9 тысячи долларов, максимума с весны 2022 года, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом, сообщают данные американской таможни.

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