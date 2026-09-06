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Гроссо уволен из «Фиорентины» после трёх поражений в начале сезона Серии А

Гроссо уволен из «Фиорентины» после трёх поражений в начале сезона Серии А

Причины увольнения Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» принял решение уволить главного тренера Дарио Гроссо после неудачного начала сезона Серии А 2023/2024.

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