В культурном центре «Митино» пройдет мастер-класс по оригами

Культурный Центр «Митино» приглашает всех желающих 8 мая на творческий мастер – класс по изготовлению поделки в технике оригами «Красная гвоздика», который пройдет в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.