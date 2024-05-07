МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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В культурном центре «Митино» пройдет мастер-класс по оригами

Культурный Центр «Митино» приглашает всех желающих 8 мая на творческий мастер – класс по изготовлению поделки в технике оригами «Красная гвоздика», который пройдет в рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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