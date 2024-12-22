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Российские военные уничтожили танк Leopard в Курской области

Российские военные уничтожили танк Leopard в Курской области

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 260 военных и танк Leopard в Курской области. Такие данные раскрывает Минобороны России.

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Комментарии
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y
yumashev
Почему этот танк &quot;Леопард&quot; доехал до Курской области, а не был уничтожен вместе с другим вооружением в эшелоне на железной дороге? Почему пути снабжения ВСУ до сих пор работают? Или Россия воюет &quot;в лоб&quot;? Надо вспомнить рекомендацию детям Бармалея из к/ф &quot;Айболит 66&quot;: &quot;Нормальные герои всегда идут в обход&quot;. Видимо в детстве наши командующие сказок не смотрели, не читали и истин не усвоили. А украинские руководители оказались умнее и нападают там, где у нас &quot;тонко&quot;, чтоб прорвать, а не идут в лоб.
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