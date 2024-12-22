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yumashev

Почему этот танк "Леопард" доехал до Курской области, а не был уничтожен вместе с другим вооружением в эшелоне на железной дороге? Почему пути снабжения ВСУ до сих пор работают? Или Россия воюет "в лоб"? Надо вспомнить рекомендацию детям Бармалея из к/ф "Айболит 66": "Нормальные герои всегда идут в обход". Видимо в детстве наши командующие сказок не смотрели, не читали и истин не усвоили. А украинские руководители оказались умнее и нападают там, где у нас "тонко", чтоб прорвать, а не идут в лоб.