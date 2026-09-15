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Смоленская Газета

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Материалы обоснования лицензий на сооружение энергоблоков №№ 1 и 2 Смоленской АЭС-2 получили положительное заключение государственной экологической экспертизы

Материалы обоснования лицензий на сооружение энергоблоков №№ 1 и 2 Смоленской АЭС-2 получили положительное заключение государственной экологической экспертизы

Государственная экологическая экспертиза выдала положительное заключение материалов обоснования лицензии (МОЛ), включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), на сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС-2.

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