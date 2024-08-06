ФСБ задержала главного врача Челябинского областного онкоцентра

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски по месту работы и проживания главврача Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и некоторых его сотрудников, сообщает 74.
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