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ФСБ задержала главного врача Челябинского областного онкоцентра

ФСБ задержала главного врача Челябинского областного онкоцентра

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски по месту работы и проживания главврача Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и некоторых его сотрудников, сообщает 74.

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