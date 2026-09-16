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Гжель изначально не была синей: почему мастера отказались от ярких красок в пользу бело-синей росписи

Гжель изначально не была синей: почему мастера отказались от ярких красок в пользу бело-синей росписи

Гжель легко узнать по сочетанию белого и глубокого синего. Эта лаконичная палитра смотрится весьма выразительно: на чистом фоне синие узоры складываются в цветы, птиц и изящные завитки.

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