Проект «Территория здоровья» запустили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартует проект «Территория здоровья». О нем рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета по здравоохранению города Дмитрий Ченцов в беседе с газетой «Петербургский дневник».
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