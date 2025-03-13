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Проект «Территория здоровья» запустили в Санкт-Петербурге

Проект «Территория здоровья» запустили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартует проект «Территория здоровья». О нем рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета по здравоохранению города Дмитрий Ченцов в беседе с газетой «Петербургский дневник».

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