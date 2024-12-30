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Доктор Мясников: умеренность в еде помогает защитить печень без лекарств

Доктор Мясников: умеренность в еде помогает защитить печень без лекарств

Врач Александр Мясников назвал нелекарственные способы защитить печень от болезней. Известный российский медик и телеведущий рассказал на съемках программы «О самом главном», что помогает защитить печень от возникновения опасных патологий без использования лекарств.

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