Новый трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown показывает гонки по различным локациям остр...

Новый трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown показывает гонки по различным локациям острова ГонконгИздатель Nacon вместе с разработчиком KT Racing представили новый трейлер предстоящей гоночной игры Test Drive Unlimited Solar Crown.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)