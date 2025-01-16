6,5 тыс. человек из Воздушных сил ВСУ отправят в пехоту

Украинский эксперт в области авиации Анатолий Храпчинский заявил, что военное руководство из-за нехватки людей намерено перевести 6,5 тысяч человек из Воздушных сил ВСУ в пехоту, в том числе и тех, кто работает на линии боевого соприкосновения.
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