6,5 тыс. человек из Воздушных сил ВСУ отправят в пехоту

Украинский эксперт в области авиации Анатолий Храпчинский заявил, что военное руководство из-за нехватки людей намерено перевести 6,5 тысяч человек из Воздушных сил ВСУ в пехоту, в том числе и тех, кто работает на линии боевого соприкосновения.