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Новости Брянска

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Брянский суд оставил в силе приговор жителю Трубчевска за распространение порнографии

Брянский суд оставил в силе приговор жителю Трубчевска за распространение порнографии

Мужчина из Трубчевска скачивал и распространял порнографические ролики через соцсети, суд первой инстанции назначил ему 2 года условно, областной суд оставил приговор без изменений.

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