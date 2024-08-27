Владимир Прохватилов. Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда

Пропагандистский блеф об экономическом процветании Америки лопнулФедеральное бюро статистики США (Bureau of Labor Statistics – BLS) на днях провело грандиозную ревизию своих же фальсифицированных данных о рынке труда и выяснило, что к марту 2024 года было создано на 820 тысяч рабочих мест меньше, чем было заявлено раньше тем же самым BLS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ТЕПЕРЬ ВСЁ СЕРЬЁЗНО: РОССИЯ ГОТОВИТ БЕСПРЕЦЕДЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО МИГРАНТАМ. ОЗВУЧЕНЫ ДОЛГОЖДАННЫЕ ПУНКТЫ
- Бизнес в России не страдает от нехватки рабочих. Бизнес не хочет платить нормальные зарплаты: проблема, которая на поверхности
- В Санкт-Петербурге узбекская диаспора с «Единой Россией» добились снятия с муниципальных выборов кандидата от «Русского движения»
Свежие комментарии