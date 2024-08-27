Владимир Прохватилов. Байденомика оказалась липовой: в США рухнул рынок труда

Пропагандистский блеф об экономическом процветании Америки лопнулФедеральное бюро статистики США (Bureau of Labor Statistics – BLS) на днях провело грандиозную ревизию своих же фальсифицированных данных о рынке труда и выяснило, что к марту 2024 года было создано на 820 тысяч рабочих мест меньше, чем было заявлено раньше тем же самым BLS.