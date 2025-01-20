Конференция муниципальных лидеров: новые возможности для участников местного самоуправления

В Москве прошла конференция, организованная ВАРМСУ в рамках проекта «Муниципальный диалог». Участниками мероприятия стали представители органов власти, включая заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгения Грачёва, сопредседателя ВАРМСУ Ирину Гусеву и сенатора Андрея Шевченко, а также мэра Мелитополя Галину Данильченко и других.
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