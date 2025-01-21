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Исполнительный директор ФШР Ткачев: «Успех Мурзина – пример того, как важна системная работа, вовлеченность в процесс большого количества людей»

В декабре 18-летний россиянин Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. «Успех Володара Мурзина – еще один пример того, как важна системная работа, о которой говорил ранее, вовлеченность в процесс большого количества людей: от первого тренера до губернатора Московской области.

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