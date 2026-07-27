Игра «Ромашка» от тревожности: составьте больше 15 слов и снизьте уровень стресса на 65%

Избавляемся от думскроллинга фото: Parents / MidjorneyА вы знали, что игра «Ромашка» подходит не только для тренировки мозга, но и для снижения тревожности? Давно доказано: когда мозг переключается на понятную и простую задачу, уровень тревоги падает.