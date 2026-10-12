Ранее президент США Дональд Трамп выразил критику в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, отметив, что Украина уже неоднократно могла урегулировать конфликт, но не сделала этого.
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