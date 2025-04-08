Политолог назвал условия, при которых Европа избежит катастрофы Российский философ и политолог Александр Дугин в эфире программы «Эскалация»… Александр Дугин предупредил ЕС о «самоубийственном» сценарии войны с Россией .
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