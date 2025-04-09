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Количество погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе возросло до 66

Количество погибших при обрушении крыши в доминиканском клубе возросло до 66

Число жертв при обрушении крыши в доминиканском ночном клубе Jet Set возросло до 66. Об этом в среду, 9 апреля, сообщила газета Listín Diario со ссылкой на директора центра чрезвычайных операций страны Хуана Мануэля Мендеса.

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