Ирина Волк: Полиция Санкт-Петербурга установила и привлекла к ответственности водителя, прокатившего пассажирку «с ветерком» по Невскому проспекту

«Сегодня в ходе мониторинга сети Интернет был выявлен факт грубого нарушения ПДД водителем иномарки, пассажирка которой при движении на скорости высунулась в открытый автомобильный люк и села на крышу авто, пренебрегая своей безопасностью.
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