Установлена личность вандалов, испортивших мост в парке 1100-летия Смоленска

Надписи были замечены мэром Александром Новиковым во время ночного обхода территории По записям камер видеонаблюдения удалось идентифицировать подростков, которые «расписали» мост в парке 1100-летия в Смоленске.
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