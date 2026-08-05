Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

88 подписчиков

Установлена личность вандалов, испортивших мост в парке 1100-летия Смоленска

Установлена личность вандалов, испортивших мост в парке 1100-летия Смоленска

Надписи были замечены мэром Александром Новиковым во время ночного обхода территории По записям камер видеонаблюдения удалось идентифицировать подростков, которые «расписали» мост в парке 1100-летия в Смоленске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Верия
Не педагогично, но, как по старинке, Ремень Ремёнович от родителей научил бы уму-разуму! А то всё пряники, да пряники им...
Ответить
1 м.
Елена Верия
Ответить
1 м.