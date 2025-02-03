Если на улице спросить рядового россиянина или белоруса, кто из наших актёров, певцов. писателей активно поддерживает спецоперацию, то назовут, почти наверняка, лишь двоих: Певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим именем Shaman, и писателя Захара Прилепина.
Народ должен знать настоящих Русских людей, Наших Артистов. ..
Комментарии
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M
Malina
Сменить руководство TVнадо было ещё 20 лет назад!!! Необхрдима идеология - официально признанная и зафиксированная в Конституции! И необходима цензура!!! Везде!!!
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11 час.
Walk
Какова министр "Культуры"-такова и культура в России.
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2 час.
Walk
В первую очередь снять и р...ь руководство 1-го канала.
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2 час.
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