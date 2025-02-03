Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    В первую очередь снять и р...ь руководство 1-го канала.Народ должен знат...

Народ должен знать настоящих Русских людей, Наших Артистов. ..

Народ должен знать настоящих Русских людей, Наших Артистов. ..

  Если на улице спросить рядового россиянина или белоруса, кто из наших актёров, певцов. писателей активно поддерживает спецоперацию, то назовут, почти наверняка, лишь двоих:  Певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим именем Shaman, и писателя Захара Прилепина.

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Комментарии
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M
Malina
Сменить руководство TVнадо было ещё 20 лет назад!!! Необхрдима идеология - официально признанная и зафиксированная в Конституции! И необходима цензура!!! Везде!!!
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11 час.
Walk
Какова министр &quot;Культуры&quot;-такова и культура в России.
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2 час.
Walk
В первую очередь снять и р...ь руководство 1-го канала.
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2 час.
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