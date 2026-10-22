Глава КХЛ Алексей Морозов отметил, что выбор дизайна связан с местом проведения мероприятия: «В 2027 году звёздный уик-энд спустя 17 лет вернётся в Минск, и нам хотелось, чтобы форма команд отсылала к месту проведения матча».