Глава КХЛ Алексей Морозов отметил, что выбор дизайна связан с местом проведения мероприятия: «В 2027 году звёздный уик-энд спустя 17 лет вернётся в Минск, и нам хотелось, чтобы форма команд отсылала к месту проведения матча».
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