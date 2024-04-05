«Челси» победил «МЮ» 4:3, 849-й гол Овечкина, «Локо» ведет 2-0 у «Трактора», МОК не допустил Садулаева, отставка в «Ахмате» и другие новости

Лена Мисько

смотрела обзор... тяжело дышит, тяжело двигается, лицо очень уставшего человека. Единственный стимул не послать всё это к херам - это возможность стать первым снайпером лиги. Превозмогая себя, идет к этой цели, но "шаги" всё короче и реже😢