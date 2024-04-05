«Челси» победил «МЮ» 4:3, 849-й гол Овечкина, «Локо» ведет 2-0 у «Трактора», МОК не допустил Садулаева, отставка в «Ахмате» и другие новости

1. «Челси» в безумном матче обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:3) в 31-м туре АПЛ, Коул Палмер сделал хет-трик, забив на 100-й минуте с пенальти, а на 101-й – с игры, и затмил Алехандро Гарначо с его дублем.
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