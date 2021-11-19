Свалка и мешки на обочине: кучи мусора накрыли центральные улицы Уссурийска

На многочисленные жалобы, связанные с вывозом бытовых отходов из частного сектора, отреагировал глава Уссурийска Евгений Корж.
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