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Как преодолеть боязнь собак? Простые правила взаимодействия с животным

Как преодолеть боязнь собак? Простые правила взаимодействия с животным

Кинофобия, или боязнь собак — довольно распространённая фобия, мучающая многих людей. Зачастую её симптомы и проявления можно заметно уменьшить, если просто изучить поведение собак, научиться понимать их язык и общаться с ними.

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