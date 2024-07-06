Как преодолеть боязнь собак? Простые правила взаимодействия с животным

Кинофобия, или боязнь собак — довольно распространённая фобия, мучающая многих людей. Зачастую её симптомы и проявления можно заметно уменьшить, если просто изучить поведение собак, научиться понимать их язык и общаться с ними.
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