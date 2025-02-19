Квест-директор The Witcher 3 рассказал, что CDPR опасалась, что масштабный сюжет не в...

Квест-директор The Witcher 3 рассказал, что CDPR опасалась, что масштабный сюжет не впишется в стиль открытого мираБывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3 Матеуш Томашкевич рассказал, что CD Projekt Red поначалу сомневалась, сможет ли большая сюжетная линия органично вписаться в формат открытого мира.