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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Квест-директор The Witcher 3 рассказал, что CDPR опасалась, что масштабный сюжет не в...

Квест-директор The Witcher 3 рассказал, что CDPR опасалась, что масштабный сюжет не в...

Квест-директор The Witcher 3 рассказал, что CDPR опасалась, что масштабный сюжет не впишется в стиль открытого мираБывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3 Матеуш Томашкевич рассказал, что CD Projekt Red поначалу сомневалась, сможет ли большая сюжетная линия органично вписаться в формат открытого мира.

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