Мостовой о Талалаеве: его наказать надо, чтобы неповадно было

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева, который показал неприличный жест в адрес трибун во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает RT.
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