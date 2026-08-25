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Газета.ру

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Мостовой о Талалаеве: его наказать надо, чтобы неповадно было

Мостовой о Талалаеве: его наказать надо, чтобы неповадно было

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о поведении главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева, который показал неприличный жест в адрес трибун во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает RT.

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