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«Слуцкий – молодец, что побеждает, но чемпионат Китая – это уровень нашей Второй лиги. РПЛ — космос по сравнению с ним». Гришин о тренере «Шанхая»

После 27 матчей «Шанхай Шеньхуа» под руководством российского тренера занимает в Суперлиге 2-е место, отставая от «Шанхай Порт» на 2 очка.

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