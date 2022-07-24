В США признали неспособность обеспечить Украину необходимым количеством РСЗО HIMARS

globallookpress.com/Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency Украина напрасно рассчитывает получить в рамках американской военной поддержки 50 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS, признал глава военного комитета Конгресса США Адам Смит.
globallookpress.com/Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency Украина напрасно рассчитывает получить в рамках американской военной поддержки 50 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS, признал глава военного комитета Конгресса США Адам Смит.
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