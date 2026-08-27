Испытания на прочность: в Кимрах наградили лучших курсантов слёта из разных уголков России

В Кимрском районе завершился второй заезд ежегодного военно‑патриотического слёта. С 8 по 22 августа 2026 года на территории Кимрского района проходил второй заезд ежегодного слёта, участниками которого стали школьники из 14 регионов России.
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