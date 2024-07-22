Красноярец убил двух девушек из-за 800 рублей и сел спустя 24 года

Жителя Красноярска лишили свободы за убийство, которое он совершил еще 24 года назад. Вечером 26 июня 2000 года две 16-летние девушки пришли в гараж к знакомому мужчине, тогда еще 19-летнему жителю Кодинска, и потребовали отдать долг в 800 рублей.