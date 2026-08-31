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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» за 2,5+1 млн евро продал Фофана «Серветту». Нападающий провел 4 матча за «синих» после перехода в 2023-м

Нападающий « Челси »  Давид Фофана продолжит карьеру в Швейцарии. « Серветт » объявил, что заключил контракт с 23-летним футболистом из Кот-д’Ивуара до лета 2030 года.

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