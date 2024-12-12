Россия впервые за несколько веков(!) начала своим «союзникам» объяснять, что схема «солдаты в обмен на поцелуи» и «бабки (нефть, газ, э/э) в обмен на поцелуи» — уже не работает

Давайте помечтаем, или. правильная постановка вопроса избавит нас от когнитивного диссонанса Реально хорошим действием со стороны нашего государства было бы объяснение гражданам, что у нас нигде нет «братушек».
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