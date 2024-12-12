Россия впервые за несколько веков(!) начала своим «союзникам» объяснять, что схема «солдаты в обмен на поцелуи» и «бабки (нефть, газ, э/э) в обмен на поцелуи» — уже не работает

Anatoly Kiselev

А 1/3 неужели нам или нашим олигархам? Вероятно простые люди больше понимают о братстве, а вот о выгоде вопрос. Главное чьей выгоде? Ведь у власти нет ни одного наёмного работника (рабочего, крестьянина). Так чьи выгоды и интересы они защищают. Вот и подумайте что из 1/2 достаётся простому люду.