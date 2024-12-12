Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Евгений Алексеенко
    Когда поумнеет власть наконец,сколько должно еще погибнуть Россиян?Россия впервые за...
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Россия впервые за несколько веков(!) начала своим «союзникам» объяснять, что схема «солдаты в обмен на поцелуи» и «бабки (нефть, газ, э/э) в обмен на поцелуи» — уже не работает

Россия впервые за несколько веков(!) начала своим «союзникам» объяснять, что схема «солдаты в обмен на поцелуи» и «бабки (нефть, газ, э/э) в обмен на поцелуи» — уже не работает

  Давайте помечтаем, или. правильная постановка вопроса избавит нас от когнитивного диссонанса Реально хорошим действием со стороны нашего государства было бы объяснение гражданам, что у нас нигде нет «братушек».

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Комментарии
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ВИ
Василиса Иванова
2\3 дохода России шло на хорошую жизнь презирающих нас. А россияне всё стерпят...
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10 час.
Anatoly Kiselev
А 1/3 неужели нам или нашим олигархам? Вероятно простые люди больше понимают о братстве, а вот о выгоде вопрос. Главное чьей выгоде? Ведь у власти нет ни одного наёмного работника (рабочего, крестьянина). Так чьи выгоды и интересы они защищают. Вот и подумайте что из 1/2 достаётся простому люду.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Когда поумнеет власть наконец,сколько должно еще погибнуть Россиян?
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1 час.

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