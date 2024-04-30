Ученые выявили склонность к вегетарианству у охотников-собирателей каменного века

Ученые реконструировали диетические пристрастия одной из культур Северной Африки, удивительным образом зафиксировав, что рацион древних людей, которые прежде представлялись активными мясоедами, состоял из растений, сказано в опубликованном 29 апреля исследовании в журнале Nature Ecology & Evolution.
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