Ученые выявили склонность к вегетарианству у охотников-собирателей каменного века

Ученые реконструировали диетические пристрастия одной из культур Северной Африки, удивительным образом зафиксировав, что рацион древних людей, которые прежде представлялись активными мясоедами, состоял из растений, сказано в опубликованном 29 апреля исследовании в журнале Nature Ecology & Evolution.