Игорь Додон: "Bсе оппозиционные силы должны объединиться"

У Партии социалистов Молдовы на парламентских выборах в 2025 году стратегия одна - побеждать. Об этом заявил бывший президент страны, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в специальном интервью RTVI.
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