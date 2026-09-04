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Юрист Камалиева: обычное дерево на своём участке можно спилить без разрешения

Юрист Камалиева: обычное дерево на своём участке можно спилить без разрешения

Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. О. Е. Кутафина при поддержке Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, доцент Лиана Камалиева рассказала, когда дачник может спилить дерево на собственном участке без разрешения.

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