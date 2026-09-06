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Процессор настольный, ускоритель — мобильный. Необычный мини-ПК FEVM FA80G в корпусе объемом 2,6 литра сочетает Ryzen 9 9950X3D и RTX 5090 Laptop

Процессор настольный, ускоритель — мобильный. Необычный мини-ПК FEVM FA80G в корпусе объемом 2,6 литра сочетает Ryzen 9 9950X3D и RTX 5090 Laptop

Внутри можно установить два SSD суммарным объемом 16 ТБ Китайская FEVM представила компактный и очень нетипичный игровой компьютер FA80G.

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