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Названы последствия изменения климата для юга России

Названы последствия изменения климата для юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Обильные осадки, засухи и волны жары, являющиеся частью глобального изменения климата, в ближайшей перспективе приведут к падению уровня грунтовых вод и локальному изменению ландшафтов на юге России.

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