Военный обозреватель Шлепченко: есть два сценария завершения СВО

Ситуация с конфликтом на Украине может пойти по двум наиболее вероятным сценариям. Один из них предполагает отправку регулярных войск западных стран в зону боевых действий, а второй – перелом и обрушение фронта, рассказал военный обозреватель Tsargrad.
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