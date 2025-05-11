Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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День 12 мая в истории

День 12 мая в истории

День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944 год). День воинской славы России установлен Федеральным законом от 24 июля 2023 года в честь завершения 12 мая 1944 года Крымской стратегической наступательной операции.

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