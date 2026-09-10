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Царьград

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Хуситы заявили о безопасности торговли в Красном море

Хуситы заявили о безопасности торговли в Красном море

Хуситы заверили в безопасности международной торговли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Представитель движения "Ансар Аллах" заявил, что операции имеют оборонительный характер, а ситуация в Йемене обострилась в начале сентября.

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