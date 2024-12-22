Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +8°, дождь• Севастополь: +10°, дождь• Ялта: +12°, облачно• Алушта: +10°, облачно• Евпатория: +8°, дождь• Саки: +8°, дождь• Бахчисарай: +9°, дождь• Джанкой: +6°, дождь• Судак: +9°, дождь• Феодосия: +10°, дождь• Керчь:.
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